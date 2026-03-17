Юрист Колодяжная: россияне вправе требовать компенсацию при заражении от коллеги

Россияне могут через суд добиться компенсации от коллеги, если он заразил их во время трудовой деятельности, рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
По её словам, пострадавший имеет право подать в суд гражданский иск. Таким образом он может компенсировать расходы на лечение и медикаменты, а также утраченный заработок за период болезни и моральный вред.
При этом для получения компенсации, как отмечает ТАСС, необходимо иметь доказательства.
Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала в беседе с RT, что грозит за нахождение на работе с признаками болезни.
В Роспотребнадзоре между тем сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снижается.