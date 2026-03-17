Юрист Колодяжная: россияне вправе требовать компенсацию при заражении от коллеги

Россияне могут через суд добиться компенсации от коллеги, если он заразил их во время трудовой деятельности, рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Россияне могут через суд добиться компенсации от коллеги, если он заразил их во время трудовой деятельности, рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

По её словам, пострадавший имеет право подать в суд гражданский иск. Таким образом он может компенсировать расходы на лечение и медикаменты, а также утраченный заработок за период болезни и моральный вред.

При этом для получения компенсации, как отмечает ТАСС, необходимо иметь доказательства.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала в беседе с RT, что грозит за нахождение на работе с признаками болезни.

В Роспотребнадзоре между тем сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снижается.