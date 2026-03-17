Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Пять человек пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних, в результате атаки ВСУ на город Короча Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник сдетонировал возле одного из социальных объектов.
«У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины», — сообщил глава региона.
Гладков уточнил, что бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
