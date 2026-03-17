Посол: безопасность на Ближнем Востоке должно определять страны региона

«Да, Россия как раз — региональная страна. Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности», — заявил посол Ирана в РФ в беседе с газетой «Известия».