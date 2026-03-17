Посол: безопасность на Ближнем Востоке должно определять страны региона

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что гарантии безопасности ближневосточного региона должны задавать связанные с ним страны, в том числе Россия, призвав объединить усилия для разработки архитектуры безопасности.
«Лучшая архитектура безопасности — это безопасность на основании региональных договоренностей… Гарантии должны задавать страны региона, чтобы они соблюдали все договоренности в этой сфере», — заявил посол в беседе с газетой «Известия», отвечая на вопрос о том, как Иран видит будущую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке.
Он отметил, что важную роль в этом процессе должна играть и РФ.
«Да, Россия как раз — региональная страна. Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности», — заявил посол Ирана в РФ в беседе с газетой «Известия».