Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол: безопасность на Ближнем Востоке должно определять страны региона

Посол Джалали: безопасность на Ближнем Востоке должны задавать страны региона.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что гарантии безопасности ближневосточного региона должны задавать связанные с ним страны, в том числе Россия, призвав объединить усилия для разработки архитектуры безопасности.

«Лучшая архитектура безопасности — это безопасность на основании региональных договоренностей… Гарантии должны задавать страны региона, чтобы они соблюдали все договоренности в этой сфере», — заявил посол в беседе с газетой «Известия», отвечая на вопрос о том, как Иран видит будущую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке.

Он отметил, что важную роль в этом процессе должна играть и РФ.

«Да, Россия как раз — региональная страна. Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности», — заявил посол Ирана в РФ в беседе с газетой «Известия».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше