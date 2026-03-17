Axios: Уиткофф 17 марта расскажет сенаторам США о ходе операции против Ирана

По словам его источников, Уиткофф планирует провести в закрытом для журналистов формате «брифинг для небольшой группы сенаторов от обеих партий о войне в Иране». Как уточняется в публикации, американские законодатели хотят получить информацию о планах США в отношении Ирана, в том числе о «перспективах дипломатического решения и вариантах открытия Ормузского пролива». Кроме того, они рассчитывают узнать о каких-либо потенциальных контактах между американскими и иранскими должностными лицами.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.