Axios: Уиткофф 17 марта расскажет сенаторам США о ходе операции против Ирана

Американские законодатели хотят получить информацию от спецпосланника президента о планах Вашингтона в отношении Тегерана, сообщил портал.

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 17 марта, проинформирует группу американских сенаторов о ходе военной операции против Ирана. Об этом сообщил 16 марта портал Axios.

По словам его источников, Уиткофф планирует провести в закрытом для журналистов формате «брифинг для небольшой группы сенаторов от обеих партий о войне в Иране». Как уточняется в публикации, американские законодатели хотят получить информацию о планах США в отношении Ирана, в том числе о «перспективах дипломатического решения и вариантах открытия Ормузского пролива». Кроме того, они рассчитывают узнать о каких-либо потенциальных контактах между американскими и иранскими должностными лицами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше