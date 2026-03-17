В ОАЭ сняли ограничения на использование своего воздушного пространства

Небо страны закрывали из-за ударов иранских ракет и беспилотников.

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сняли ограничения на использование своего воздушного пространства. Об этом объявило местное Управление гражданской авиации.

«Воздушное сообщение в небе над ОАЭ вернулось в свое привычное русло», — приводит заявление ведомства агентство WAM.

Ранее управление приняло решение частично и временно закрыть воздушное пространство страны на фоне ударов иранских ракет и беспилотников.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше