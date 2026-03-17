В ОАЭ сняли ограничения на использование своего воздушного пространства

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сняли ограничения на использование своего воздушного пространства. Об этом объявило местное Управление гражданской авиации.
«Воздушное сообщение в небе над ОАЭ вернулось в свое привычное русло», — приводит заявление ведомства агентство WAM.
Ранее управление приняло решение частично и временно закрыть воздушное пространство страны на фоне ударов иранских ракет и беспилотников.
