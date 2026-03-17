Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля благодаря тому, что покинул атакованное помещение незадолго до воздушного удара.

Об этом пишет The Telegraph.

«Новый верховный лидер Ирана выжил после авиаударов США и Израиля, потому что вышел в сад за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты…», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Хаменеи получил лёгкое ранение ноги.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что новый верховный лидер Ирана здоров и контролирует ситуацию.

Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
Читать дальше