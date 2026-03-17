Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля благодаря тому, что покинул атакованное помещение незадолго до воздушного удара.
Об этом пишет The Telegraph.
«Новый верховный лидер Ирана выжил после авиаударов США и Израиля, потому что вышел в сад за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты…», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Хаменеи получил лёгкое ранение ноги.
Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что новый верховный лидер Ирана здоров и контролирует ситуацию.