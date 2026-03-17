В Красноярском крае стартовал первый в этом году прием заявок на спортивные сертификаты для людей старшего возраста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для получения сертификата нужно подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуги».
После одобрения заявки — выбрать один спортивный объект для тренировок и заключить с ним договор. После подписания договора сменить исполнителя невозможно. Срок действия сертификатов — до 30 июня 2026 года. По ним предусмотрены либо самостоятельные тренировки по плаванию, либо групповые занятия в фитнес-центрах и бассейнах. Количество посещений определяется условиями договора.
Таким образом, бесплатно заниматься спортом в бассейнах, фитнес-центрах и спорткомплексах региона, включенных в список исполнителей услуг смогут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет с пропиской в Красноярском крае.
Прием заявок продлится до 5 июня или пока не будут выданы все сертификаты, рассказали в Минспорте края.
В прошлом году сертификатами воспользовались около 1700 жителей Красноярского края.
Памятка о получении и использовании сертификата, а также реестр исполнителей услуг находятся на сайте министерства спорта Красноярского края. Также помощь в подаче заявок окажут в МФЦ «Мои документы» по всему краю. Напомним, программа социальных спортивных сертификатов — часть движения «Сибирское долголетие», созданного по инициативе Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Цель — привить людям старшего возраста полезную привычку к физической активности, что соответствует задачам нацпроекта «Семья» по сохранению жизненной активности и здоровья граждан.