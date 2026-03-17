Россиянам объяснили, можно ли оформить отпуск на выходные дни

Трудовой кодекс считает ежегодный оплачиваемый отпуск в календарных днях. Из него исключаются только нерабочие праздничные дни, а обычные субботы и воскресенья остаются внутри отпуска и оплачиваются наравне с буднями. Это значит, что включить выходные в отпуск абсолютно законно, а начать отдых с субботы тоже можно.

Об этом напомнила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Другое дело, когда работник хочет использовать отпуск исключительно по выходным, например оформлять его кусками по две субботы и два воскресенья подряд. Формально статьи 120 и 125 ТК России такого не запрещают. Онлайн-инспекция даже публиковала ответы, в которых допускала такой формат при условии, что одна часть отпуска уже использована на 14 календарных дней и что обе стороны согласны», — привела пример специалист.

Однако, как отметила эксперт, например, Государственная инспекция труда по Ставропольскому краю прямо указала, что отпуск исключительно в выходные предоставлять нельзя, поскольку это может расцениваться как подмена отпуска денежной компенсацией.

«А по статье 126 ТК России заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней», — подчеркнула Чирикова.

Отдельно стоит помнить про правила дробления, заявила она.

«Разделить отпуск на части можно только по соглашению работника и работодателя, и хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. Работодатель не вправе навязывать включение выходных в каждую часть отпуска», — объяснила эксперт.

Отмечается, что, если тратить отпускные дни на тот период, когда сотрудник и без того не работает, остаток отпуска уменьшится, а реального дополнительного отдыха он не получит.

«По сути, единственная выгода сводится к отпускным выплатам за эти два дня. Именно такая схема и вызывает у трудовой инспекции подозрение в скрытой монетизации отпуска. Самый безопасный формат на 2026 год выглядит так: одна часть отпуска составляет 14 календарных дней, а остальные части оформляются по соглашению сторон и не выглядят как систематическое совпадение с выходными. При таком подходе ни у инспекции, ни у работодателя не возникнет оснований для претензий», — заключила собеседница RT.

