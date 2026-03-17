В Польше заявили о росте пророссийских настроений в стране

В Польше усиливаются пророссийские настроения, сообщил начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Строжик в интервью газете Rzeczpospolita.
«Число пророссийских поведений в обществе растет. Это предмет нашей обеспокоенности, наблюдения, а также оперативной и разведывательной деятельности», — отметил Строжик.
Он добавил, что таких людей может становиться все больше, особенно в армии, численность которой превышает 200 тысяч человек.
«Мы внимательно рассматриваем многие случаи», — сказал генерал.
