Сообщения о резкой фразе Кремля французам связали с тройным переводом

В европейских СМИ появились сообщения о жестком отказе Москвы советникам Макрона в участии в переговорах по Украине. Эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева объяснила, что сообщения в СМИ могут быть связаны с неправильным переводом.

Источник: Аргументы и факты

Европейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили о якобы жестком отказе Москвы французским советникам, которые заявили о желании включиться в переговорный процесс по Украине. Комментируя это сообщение aif.ru, эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева обратила внимание на то, что возможен неверный перевод.

«В целом возникает вопрос о правильности и точности перевода. Здесь может быть ситуация тройного перевода. Кроме того, нужно учитывать контекст и то, что каждая сторона трактует информацию в ту сторону, которая необходима ей. Чтобы избежать разночтений, стоит посмотреть официальную позицию нашего МИД. Нужно сказать, что в целом российский протокол — это всегда очень выверенные, чёткие формулировки, профессиональные, официальные», — объяснила эксперт.

Как сообщили западные СМИ, в ходе визита в Москву советники главы Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер пытались убедить РФ согласится дать право голоса Европе в переговорном процессе по Украине, но получили резкий отказ от помощника президента России Юрия Ушакова.

