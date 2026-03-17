ВСУ потеряли за сутки из-за действий группировки «Юг» 45 блиндажей с военными

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий Южной группировки войск за сутки составили 45 блиндажей с личным составом и 7 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 11 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 9 беспилотников противника», — информировал Астафьев.
