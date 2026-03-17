Железногорск посетил председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Железногорск с рабочим визитом посетил председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов.
Он встретился с главой города Дмитрием Чернятиным, председателем Совета депутатов Сергеем Проскурниным, председателем ТПО РПРАЭП Железногорска Александром Перепёлкиным.
В ходе встречи стороны обсудили избрание нового профсоюзного комитета на Горно-химическом комбинате, а так же вопросы взаимодействия и социального партнерства между ТПО РПРАЭП и Советом депутатов.
«Такие встречи очень важны. Прямой диалог между городом, работодателями и профсоюзами — залог устойчивого развития и благополучия жителей», — сказал Сергей Проскурнин.