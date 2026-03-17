Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве региона.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Дрозденко, в связи с этим в области возможно понижение скорости мобильного интернета.
Ранее пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ предприняли попытку массовой атаки БПЛА по Херсонской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше