Стубб призвал Европу не игнорировать угрозы Трампа по НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал серьёзно относиться ко всем заявлениям Дональда Трампа после того, как тот пригрозил НАТО «плохим будущим» в случае отказа от помощи в Ормузском проливе.

В интервью Bloomberg Стубб подчеркнул, что страны, имеющие возможности, должны помочь США, но напомнил, что НАТО — оборонительный блок и не участвует в наступательных операциях.

Ранее Трамп призвал ряд стран прислать корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву Дональда Трампа станет шагом к прямому участию в конфликте вокруг Ирана.

