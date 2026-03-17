Марочко: ВС РФ расширили зону контроля у Красного Лимана

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Подразделения армии РФ за несколько дней расширили зону контроля на северо-западе и юго-востоке от Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо успехов в военных действиях в районе Красного Лимана: за последнее время отмечается расширение зоны контроля и продвижение северо-западнее от данного населенного пункта и юго-восточнее. В самом же населенном пункте, в основном, идут позиционные бои», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что украинские солдаты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру Красного Лимана в военных целях. «Украинские боевики делают из каждого гражданского строения своеобразные укрепрайоны, что затрудняет продвижение наших войск в городе. Наши бойцы никогда не забывают, что в жилой застройке могут еще оставаться мирные граждане, поэтому действуют крайне аккуратно», — уточнил Марочко.

Ранее он сообщал ТАСС, что украинские волонтеры больше месяца не доставляют продукты питания остающимся в оккупированном Красном Лимане мирным жителям, гуманитарная обстановка в городе крайне сложная. По его словам, уже зафиксированы случаи расстрела мирного населения Красного Лимана, которое солдаты ВСУ уничтожают в качестве свидетелей их военных преступлений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские силы на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.

