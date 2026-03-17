Марочко: ВС РФ расширили зону контроля у Красного Лимана

«Касаемо успехов в военных действиях в районе Красного Лимана: за последнее время отмечается расширение зоны контроля и продвижение северо-западнее от данного населенного пункта и юго-восточнее. В самом же населенном пункте, в основном, идут позиционные бои», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что украинские солдаты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру Красного Лимана в военных целях. «Украинские боевики делают из каждого гражданского строения своеобразные укрепрайоны, что затрудняет продвижение наших войск в городе. Наши бойцы никогда не забывают, что в жилой застройке могут еще оставаться мирные граждане, поэтому действуют крайне аккуратно», — уточнил Марочко.
Ранее он сообщал ТАСС, что украинские волонтеры больше месяца не доставляют продукты питания остающимся в оккупированном Красном Лимане мирным жителям, гуманитарная обстановка в городе крайне сложная. По его словам, уже зафиксированы случаи расстрела мирного населения Красного Лимана, которое солдаты ВСУ уничтожают в качестве свидетелей их военных преступлений.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские силы на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.