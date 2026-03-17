Российские паралимпийцы вернулись в Москву после Игр в Италии

Российские паралимпийцы вернулись в Москву после успешного выступления на зимних Паралимпийских играх в Италии и прямо в аэропорту Внуково исполнили государственный гимн.
Как отмечает корреспондент РИА Новости, спортсменам вручили поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина.
Также им подарили по сертификату на 1 млн рублей, смартфоны и букеты цветов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может рассмотреть возможность встречи с российскими паралимпийцами, выступавшими на Играх в Италии.
По его словам, глава государства вместе со всей страной радуется блистательному выступлению российских паралимпийцев на Играх в Италии.