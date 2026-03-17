«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты управляемый авиационный боеприпас, 2 барражирующих боеприпаса “Булава”, 42 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 68 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — информировал Бигма.
ВСУ из-за действий группировки «Запад» потеряли два дрона «Булава»
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий «Запада» за сутки составили 2 барражирующих боеприпаса «Булава» и 68 тяжелых боевых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.