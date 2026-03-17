Бойцы «Запада» за сутки сбили два украинских барражирующих боеприпаса

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы российской группировки «Запад» за прошедшие сутки сбили два украинских барражирующих боеприпаса «Булава», сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
«Расчётами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты управляемый авиационный боеприпас, два барражирующих боеприпаса “Булава”, 42 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.
Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов, в свою очередь, добавил, что в зоне ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, 25 беспилотников самолётного типа, 14 пунктов управления дронами. Кроме того, тяжёлые огнемётные системы группировки «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ, цели были поражены.