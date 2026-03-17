ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» две станции Starlink

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности «Востока» составили 2 станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял две станции спутниковой связи Starlink, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 14 пунктов управления беспилотной авиацией и склад материальных средств», — сказал Герасимов.
Кроме того, по его данным, тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по позициям ВСУ. Все цели поражены. После контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица противника.