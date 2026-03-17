Киев ответил на угрозы Ирана после заявлений о целях для ударов

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявления властей Ирана о возможных последствиях для Киева на фоне ближневосточного конфликта. Об этом он сообщил в интервью израильскому телеканалу i24.
Поводом стали высказывания представителей Тегерана, в которых Украина была названа потенциальной целью в случае дальнейшего вовлечения в ситуацию вокруг Израиля.
Зеленский заявил, что подобные сигналы не являются новыми и не оказывают влияния на позицию Киева. По его словам, за последние годы он неоднократно сталкивался с подобными предупреждениями.
Ранее, 16 марта, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выступил с критикой украинских властей. Он заявил, что Киев якобы пытается расширить географию конфликта, поскольку не достиг поставленных целей.
За два дня до этого, 14 марта, глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина может рассматриваться как законная цель для ударов. Он связал это с предполагаемой поддержкой Израиля со стороны Киева, в том числе с использованием беспилотников.
Высказывания иранского политика вызвали реакцию на Украине. По имеющимся данным, Азизи был внесен в базу сайта «Миротворец».
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.