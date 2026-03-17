Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TOLOnews: число погибших при ударе Пакистана по столице Афганистана достигло 400

Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400.

Кроме того, по информации TOLOnews со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата, ещё не менее 250 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 250 погибших.

В начале марта министр обороны исламского эмирата Якуб Муджахид заявил, что Афганистан рассчитывает урегулировать конфликт с Пакистаном дипломатическим путём и открыт для переговоров.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше