Череп украинского военного обнаружили при зачистке дома бойцы ВС РФ

В Сети распространилось изображение останков украинского военнослужащего, найденных в приграничной зоне. Кадр опубликовал MAX-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС России.
На снимке запечатлен человеческий череп, лежащий среди разрушенных конструкций неустановленного здания. На останках виден элемент форменной одежды — шапка. Также заметны повреждения и темные следы на костях.
По данным источника, находку сделали во время зачистки одного из полуразрушенных домов. Точное место и дата обнаружения не уточняются.
В публикации канала также утверждается, что тела погибших украинских военнослужащих длительное время остаются на позициях и не эвакуируются. Отмечается, что в ряде случаев останки находятся в непосредственной близости от действующих подразделений.
Кроме того, авторы сообщения заявляют, что вывоз тел, по их версии, чаще проводится в отношении отдельных подразделений, которые получают публичное освещение. Другие подтверждения этим утверждениям в открытых источниках отсутствуют.
