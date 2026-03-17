Власти России хотят, чтобы 40% сбережений россиян были долгосрочными

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Долгосрочные сбережения россиян к 2030 году должны составлять 40% от всех накоплений, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этих показателей планируют достичь за счет создания таких условий функционирования финрынка, которые будут способствовать росту инвестиционной активности в нынешних макроэкономических условиях.
Наряду с этим предполагается создать благоприятные условия развития финансовых продуктов и услуг, ориентированных на внутренние источники финансирования, для участников российского финрынка.
Министр финансов Антон Силуанов в среду призвал россиян вкладываться в российский фондовый рынок, при этом сегодня для вложений созданы программа долгосрочных сбережений, долевое страхование жизни (ДСЖ) и другие инструменты.