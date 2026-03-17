ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за ракетной угрозы

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне новой атаки ракет и беспилотников, передает Эмиратское агентство новостей WAM.
В ведомстве пояснили, что данная мера введена в качестве исключительной предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории страны в условиях обострения ситуации в сфере безопасности в регионе.
В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.
В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.
В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
Ранее в назвали реальное число солдат, пострадавших при операции против Ирана.