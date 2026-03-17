Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за ракетной угрозы

Источник: Аргументы и факты

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне новой атаки ракет и беспилотников, передает Эмиратское агентство новостей WAM.

В ведомстве пояснили, что данная мера введена в качестве исключительной предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей, а также для защиты территории страны в условиях обострения ситуации в сфере безопасности в регионе.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.

В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Ранее в назвали реальное число солдат, пострадавших при операции против Ирана.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше