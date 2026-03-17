Групповые атаки беспилотников по центральным регионам России, включая Москву, используются для изучения работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов.
По его словам, характер таких ударов указывает на их системный и тестовый характер. Эксперт отметил, что беспилотники запускаются сериями и по различным маршрутам, что позволяет фиксировать реакцию средств ПВО.
Попов утверждает, что подобные действия направлены на сбор данных о российской обороне. Он связывает это с участием западных стран, в частности Великобритании и Франции, которые, по его оценке, могут использовать технологии с элементами искусственного интеллекта для анализа результатов.
Согласно озвученной версии, украинские военные задействованы в реализации атак, тогда как планирование и обработка информации могут осуществляться специалистами стран НАТО. Предполагается, что на основе таких данных формируется цифровая модель системы ПВО России.
Ранее российские власти уже возлагали ответственность за удары по территории страны на Киев и его западных партнеров. В частности, после атаки по Брянску указывалось на возможное участие иностранных специалистов в подготовке операций.
На этом фоне в экспертной среде высказывались предложения об усилении ударов по инфраструктуре Украины, включая порты, логистические узлы и аэродромы, через которые, как утверждается, проходит западное вооружение.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.