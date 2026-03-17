Застрявший на Шри-Ланке турист рассказал о проблемах с QR-кодами

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Новая система топливных QR-кодов на Шри-Ланке привела к огромным очередям на заправках и создала проблемы для туристов, рассказал РИА Новости путешественник из России.
Ранее россиянин сообщил РИА Новости, что власти острова в понедельник ввели ограничения на получение топлива на АЗС. Чтобы заправиться, надо показать специальный QR-код.
«Очереди на заправках невероятные… Было очень неприятно, когда мы подъехали на мотоцикле с пустым баком, отстояли очередь, и нам не хотели наливать бензин, хотя мы туристы. Мы объясняем, что QR-код мы пока не получили… Нам отказали. Мы показываем пустой бак, объясняем, что нам еще ехать с вещами, с продуктами. Нам в результате только три литра налили», — сказал турист, застрявший на Шри-Ланке из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Россиянин отметил, что не знал, как самостоятельно получить QR-код, а владелец арендованного байка сообщил ему, что код будет готов лишь через несколько дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.