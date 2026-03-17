Экономист Финогенова рассказала, как в 2026 году можно потратить маткапитал

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как россияне в 2026 году могут потратить материнский капитал.
По её словам, в год получения материнского капитала он может быть потрачен на улучшение жилищных условий, погашение имеющегося долга по ипотеке, оплату дошкольного образования и присмотр за детьми. Также, отметила эксперт, маткапитал можно потратить на компенсацию расходов по приобретению товаров и услуг для детей-инвалидов, включённых в программу реабилитации ребёнка, разработанную врачом.
Через три года после рождения ребёнка, по информации РИА Новости, маткапитал можно использовать на покупку или строительство жилья за свой счёт в России.
«Важным нюансом является то, что жильё должно быть оформлено, как совместная собственность родителей и детей, в течение шести месяцев после покупки или завершения строительства, с выделением долей в этом имуществе детям», — отметила Финогенова.
Помимо этого денежные средства можно потратить на формирование добровольной накопительной пенсии.
Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов объяснил RT, что средства материнского капитала направляются на улучшение жилищных условий, и покупка жилого дома полностью укладывается в эту цель.
Кроме того, поступала информация, что размер материнского капитала может превысить 1 млн рублей в 2027 году.