США продолжают оказывать давление на Ближний Восток, считает аналитик

Вопрос контроля над энергетическими ресурсами Ближнего Востока неоднократно обозначался Вашингтоном как один из стратегических приоритетов внешней политики США. Американские власти в разные годы прямо заявляли о необходимости сохранять влияние в регионах добычи нефти и газа и обеспечивать доступ к ключевым энергетическим маршрутам. Аналитики отмечают, что подобный подход распространяется не только на Ближний Восток, но и на другие богатые углеводородами регионы, включая Венесуэлу.