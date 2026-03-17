Россиянам перечислили причины, из-за которых можно лишиться премии

Премия в российском трудовом праве формально считается стимулирующей выплатой, но по факту для миллионов работников она составляет ощутимую долю ежемесячного дохода, объяснил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
«С 1 сентября 2025 года правила игры серьёзно изменились. Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ обязал работодателей прописывать в локальных актах виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты, включая привязку к качеству и продолжительности работы, а также к наличию или отсутствию дисциплинарного взыскания», — объяснил он.
Отмечается, что самое распространённое основание для снижения или неначисления премии сегодня связано с дисциплинарным взысканием.
«Но здесь появилось жёсткое ограничение по статье 135 ТК России. Снизить премию можно только за тот период, в котором взыскание применено, и только в пределах 20% месячной зарплаты. Растягивать депремирование на весь срок действия выговора, как это практиковалось раньше, теперь прямо противоречит закону», — объяснил специалист.
По его словам, второе частое основание, невыполнение показателей премирования, работает только тогда, когда эти показатели конкретно зафиксированы в документах.
«Третье: неполностью отработанный премиальный период тоже законен лишь при условии, что такое правило действительно закреплено в положении о премировании. То же касается увольнения в период премирования. Роструд прямо указывает, что, если работник выполнил все критерии начисления, сам факт увольнения не даёт права удержать выплату», — предупредил собеседник RT.
Лишение премии как самостоятельное дисциплинарное взыскание не предусмотрено статьёй 192 ТК России — там отмечены только замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям, напомнил Русяев.
«Формулировка “премия по усмотрению руководителя” без раскрытых критериев после сентябрьских изменений тоже не выдерживает проверки. Если в трудовом договоре премия указана как фиксированная часть оплаты труда, работодатель не вправе просто перестать её платить», — добавил он.
Кроме того, как пояснил юрист, если работодатель обосновывает снижение премии дисциплинарным взысканием, само это взыскание должно быть оформлено по правилам статьи 193 ТК России, в частности у работника обязаны предварительно запросить письменное объяснение.
«Нарушена процедура — значит, взыскание подлежит отмене, а вместе с ним рушится и основание для депремирования. По сути, в 2026 году формула простая: премию могут законно не начислить или снизить только тогда, когда основания для этого заранее и конкретно прописаны в документах работодателя и соответствуют обновлённой статье 135 ТК России. Всё, что выходит за эти рамки, оспоримо», — заключил он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал RT, может ли подарок от работодателя считаться коммерческим подкупом.