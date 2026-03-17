Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» обжаловала приговор суда, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — рассказал собеседник агентства.
Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам, ещt четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще itcnb фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.