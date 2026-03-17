Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор

Двенадцатого марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам, ещt четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще itcnb фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.