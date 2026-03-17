Вашингтон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сеуле заявили о риске роста цен на нефть и давлении на экономику из-за Ирана

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в Сечжоне заявил о необходимости готовиться к длительному конфликту на Ближнем Востоке и возможной нестабильности цен на нефть. Об этом он сообщил, выступая перед членами кабинета.

Глава государства указал, что текущая ситуация может перейти в затяжную фазу, что потребует разработки мер с учетом негативных сценариев. По его оценке, при сохранении динамики цены на нефть, ранее стабилизировавшиеся, могут вновь стать крайне волатильными, усилив давление на экономику и уровень жизни.

В этой связи президент поручил правительству активизировать дипломатические усилия для поиска устойчивых альтернативных поставок энергоносителей. Он напомнил, что ранее страна уже обеспечивала дополнительные объемы нефти, в том числе за счет поставок из Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди возможных мер Ли Чжэ Мён назвал подготовку программ энергосбережения на уровне всего общества. В частности, рассматривается введение ограничений на использование автомобилей по определенным графикам.

Кроме того, власти допускают применение инструментов контроля за экспортом и принятие чрезвычайных решений в энергетике. В их числе — увеличение выработки электроэнергии на атомных электростанциях.

В качестве среднесрочной задачи президент обозначил ускоренный переход от системы, основанной на ископаемом топливе, к использованию возобновляемых источников энергии.

Отдельное внимание было уделено социальным последствиям. По словам Ли Чжэ Мёна, ухудшение ситуации может сильнее затронуть уязвимые группы населения. В этой связи он поручил подготовить дополнительный бюджет для их поддержки, а также для помощи экспортно ориентированным компаниям.

