В Сеуле заявили о риске роста цен на нефть и давлении на экономику из-за Ирана

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в Сечжоне заявил о необходимости готовиться к длительному конфликту на Ближнем Востоке и возможной нестабильности цен на нефть. Об этом он сообщил, выступая перед членами кабинета.
Глава государства указал, что текущая ситуация может перейти в затяжную фазу, что потребует разработки мер с учетом негативных сценариев. По его оценке, при сохранении динамики цены на нефть, ранее стабилизировавшиеся, могут вновь стать крайне волатильными, усилив давление на экономику и уровень жизни.
В этой связи президент поручил правительству активизировать дипломатические усилия для поиска устойчивых альтернативных поставок энергоносителей. Он напомнил, что ранее страна уже обеспечивала дополнительные объемы нефти, в том числе за счет поставок из Объединенных Арабских Эмиратов.
Среди возможных мер Ли Чжэ Мён назвал подготовку программ энергосбережения на уровне всего общества. В частности, рассматривается введение ограничений на использование автомобилей по определенным графикам.
Кроме того, власти допускают применение инструментов контроля за экспортом и принятие чрезвычайных решений в энергетике. В их числе — увеличение выработки электроэнергии на атомных электростанциях.
В качестве среднесрочной задачи президент обозначил ускоренный переход от системы, основанной на ископаемом топливе, к использованию возобновляемых источников энергии.
Отдельное внимание было уделено социальным последствиям. По словам Ли Чжэ Мёна, ухудшение ситуации может сильнее затронуть уязвимые группы населения. В этой связи он поручил подготовить дополнительный бюджет для их поддержки, а также для помощи экспортно ориентированным компаниям.
