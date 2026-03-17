В Сеуле заявили о риске роста цен на нефть и давлении на экономику из-за Ирана

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании правительства в Сечжоне заявил о необходимости готовиться к длительному конфликту на Ближнем Востоке и возможной нестабильности цен на нефть. Об этом он сообщил, выступая перед членами кабинета.