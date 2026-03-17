в Хабаровском крае спасли медвежонка, которого бросила мать

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Медвежонка, которого сбежавшая медведица оставила одного в берлоге, спасли в Хабаровском крае, сообщает управление охотничьего хозяйства региона.
«В управление охотничьего хозяйства поступил сигнал: в берлоге обнаружен медвежонок. Его мать, испугавшись чего-то, убежала в лес и не вернулась. Наши сотрудники оперативно выехали на место. Малыш, к счастью, не пострадал физически, но без матери у него не было шансов выжить. Было принято решение об изъятии животного», — говорится в сообщении.
Сейчас за медвежонком наблюдают ветеринары реабилитационного центра. Специалисты планируют подготовить его к самостоятельной жизни и вернуть в дикую природу.