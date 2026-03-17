NYT: администрация Трампа добивается отставки президента Кубы

Это позволило бы провести структурные изменения в кубинской экономике, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться ухода Мигеля Диас-Канеля с поста главы Кубы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, смещение нынешнего кубинского президента позволило бы провести структурные изменения в экономике страны, предполагающие расширение возможностей для американских компаний. Глава Белого дома «пока не настаивает» на действиях, направленных против кубинского лидера и его семьи, отмечает NYT.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что ему будет принадлежать честь «взятия Кубы». Однако, как полагает NYT, у американского президента нет цели сменить политическую систему в стране. Трамп стремится подчинить режим, что невозможно при руководстве «сторонника жесткой линии» Мигеля Диас-Канеля и его администрации, указывает газета.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше