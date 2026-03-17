UKMTO сообщило о попадании снаряда в танкер у побережья Эль-Фуджейры

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировано попадание снаряда в танкер. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным службы, инцидент произошел примерно в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры. Экипаж судна передал сигнал о попадании неопознанного снаряда.
Судно получило незначительные повреждения. Пострадавших среди членов экипажа нет. Другие детали происшествия, включая тип боеприпаса и обстоятельства атаки, не раскрываются.
На фоне обострения ситуации в регионе ранее прозвучали заявления западных политиков. В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Эмили Торнберри в интервью Politico указала на важность поддержки союзников для США.
По ее словам, президент США Дональд Трамп в действиях против Ирана не стремился заручиться поддержкой НАТО. Она допустила, что американская сторона могла считать это нецелесообразным.
Британский политик подчеркнула, что происходящее демонстрирует значимость международного взаимодействия и может стать сигналом для Вашингтона о необходимости более широкой координации с союзниками.
