China Daily: США осознали невозможность строить отношения с КНР на конкуренции

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Очередной раунд торговых переговоров КНР и США, состоявшийся в Париже, показал, что в Вашингтоне начали осознавать невозможность выстраивания отношений с Пекином исключительно на основе конкуренции без диалога, несмотря на все разногласия. Об этом пишет в редакционном комментарии газета China Daily. China Daily.
«Откровенный диалог вместо конфронтации, похоже, определил последний раунд экономических и торговых консультаций между Китаем и США в Париже. После нескольких лет, в течение которых экономические отношения между Китаем и США колебались между осторожным взаимодействием и открытой конфронтацией, сам факт того, что обе стороны способны продолжать переговоры в нынешней нестабильной глобальной среде, уже является скромным, но значимым шагом вперед», — пишет издание.
В ходе обсуждений, констатирует газета, было достигнуто общее признание того, что стабильные двусторонние экономические отношения выгодны не только двум странам, но и всему миру. «Консультации охватили прогресс, достигнутый с момента прошлогодних пяти раундов переговоров, а также затронули нерешенные вопросы — от уровня тарифов до нетарифных мер. Важно, что обе стороны согласились совместно работать над поддержанием стабильности двусторонних тарифов. Для мировых компаний, уже сталкивающихся с инфляцией, фрагментацией цепочек поставок и геополитической неопределенностью, стабильность является ценным ресурсом», — говорится в комментарии.
«Но более важно и интересно, что одним из итогов парижских переговоров стала возможность создания рабочей структуры для содействия торговому и инвестиционному сотрудничеству. В течение многих лет Вашингтон рассматривал отношения через призму конкуренции, в то время как Пекин настаивал, что они должны основываться на принципах взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества. Идея создания специализированного механизма для облегчения сотрудничества в области торговли и инвестиций свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть политиков в Вашингтоне начала признавать невозможность ограничиваться только конкуренцией», — пишет издание.
Газета обращает внимание на то, что если обсуждаемая структура для содействия сотрудничеству в торгово-экономической сфере будет создана, то она сможет дополнять процесс переговоров, сосредотачиваясь на практическом взаимодействии, которое охватывает торговые потоки, содействие инвестициям и диалог, а не только на урегулировании разногласий.
Накануне в Париже завершились переговоры вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира. Сообщалось о том, что стороны достигли предварительного консенсуса по тем вопросам, где у Пекина и Вашингтона существуют разногласия.