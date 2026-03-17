Число погибших при ударе по Кабулу увеличилось до 400

Пакистан ударил по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, заявил пресс-секретарь правительства Афганистана Хамдулла Фитрат. По данным афганских властей, погибли минимум 400 человек, еще около 250 получили ранения.

Источник: Соцсети

Как сообщает CNN, удар был нанесен около 21:00 по местному времени (19:30 мск). Большая часть здания, рассчитанного на 2000 коек, была разрушена. Представители афганского правительства назвали произошедшее «преступлением против человечности».

Пакистан отверг обвинения и назвал их «ложными и вводящими в заблуждение». В заявлении Министерства информации сообщается, что удары наносились исключительно по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая базы пакистанских боевиков, действующих с территории Афганистана.

Эскалация конфликта между двумя государствами произошла 22 февраля после того, как Пакистан ударил по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в РФ). Спустя несколько дней правящее в Афганистане с 2021 года движение «Талибан» начало наступление в пакистанских приграничных провинциях. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.

