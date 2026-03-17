Россиянам раскрыли, есть ли возможность у мошенников снять самозапрет на кредиты

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал в беседе с RT, могут ли мошенники снять самозапрет на оформление кредитов.
«Мошенники не могут напрямую снять самозапрет на кредиты и займы без доступа к “Госуслугам” жертвы, но они могут заставить граждан сделать это самостоятельно, используя обман, шантаж, угрозы и социальную инженерию», — предупредил специалист.
По его словам, схема мошенничества со снятием самозапрета выглядит следующим образом.
Сначала поступает звонок от незнакомого человека, который представляется сотрудником портала «Госуслуг»/банка/органов власти, объяснил Щербаченко.
Как добавил аналитик, его основной тезис заключается в якобы неправильной установке самозапрета либо жертве сообщают о мошеннических действиях, связанных с подачей заявки на выдачу кредита.
«Либо рассказывают, что имеется серьёзная ошибка, обнаружена ложная задолженность по кредитам, имеются какие-то проблемы по налоговой линии или от вашего имени совершенны противоправные действия. Всё сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы. Мошенники всегда вас торопят и говорят, что действовать надо моментально», — подчеркнул собеседник RT.
Щербаченко добавил, что ни органы власти, ни банки, ни портал «Госуслуги» не просят пользователей снимать самозапрет на кредиты и займы — это прерогатива исключительно самого человека.
«Любые просьбы или требования снять самозапрет на кредиты и займы нелогичен и незаконен, а любого, кто предлагает это сделать, стоит рассматривать как стопроцентного мошенника», — заявил Щербаченко.
По его мнению, если человек услышал просьбу о необходимости снять самозапрет на кредиты или займы, то необходимо положить трубку.
«Не разбирайтесь с мошенниками. Если вам сообщили, что есть нарушения налогового законодательства, самостоятельно обратитесь в ФНС по телефону горячей линии или лично. Если вам сообщают, что кто-то подал заявку на получения кредита от вашего имени, положите трубку и перезвоните в банк самостоятельно по телефону на обратной стороне банковской карты», — посоветовал специалист.
В любой непонятной ситуации нужно сделать паузу, не совершать действия в спешке, а также обратиться за советом к близкому родственнику, заключил он.
