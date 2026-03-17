Трамп заявил об отсутствии необходимости работать с Евросоюзом по Украине

«Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — подчеркнул американский лидер.
Трамп также отметил, что именно его предшественник Джо Байден пошёл на взаимодействие с Европой по украинскому вопросу.
«Это сделал Байден, должен быть с вами честным. И Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине», — заявил президент США.
Ранее Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.
