Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над юго-западными районами региона уничтожены четыре беспилотника, работа ПВО продолжается.

«Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено четыре БПЛА. Работа ПВО продолжается», — написал глава региона.

Напомним, что в Белгородской области в результате атаки дронов на город Короча пострадали четверо подростков, всего ранены пять человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что семь беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожены. На месте падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

