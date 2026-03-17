30 тысяч заключенных: что меняется в тюрьмах Казахстана

Параллельно идет анализ технического состояния следственных изоляторов. Вместе с местными исполнительными органами прорабатываются проекты модернизации, в том числе с привлечением частных инвестиций. В Алматы уже введено в эксплуатацию учреждение для несовершеннолетних на 150 мест, построенное без бюджетных средств. Кроме того, рассматриваются проекты строительства женского учреждения в Шымкенте и общежития в Жамбылской области. Их реализация будет зависеть от финансирования.