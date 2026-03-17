Вашингтон
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UKMTO: снаряд поразил танкер в 40 км от эмиратского порта Фуджайра

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Оманском заливе недалеко от эмиратского порта Фуджайра. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Источник: Reuters

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 23 морских милях [42,5 км] к востоку от Фуджайры. Сообщается, что танкер, стоявший на якоре, был поражен неизвестным снарядом. Сообщается о незначительных повреждениях конструкции. Экипаж не пострадал. О воздействии на окружающую среду не сообщается», — говорится в сообщении.