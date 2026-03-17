МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в порядке и скоро может выступить с новым посланием

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в порядке и в скором времени может выступить с новым посланием.
Об этом телеканалу NDTV заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Я могу сказать вам, что с ним всё в порядке… Вы уже слышали о его послании, и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности», — сказал дипломат.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее заявил, что новый верховный лидер Ирана здоров и контролирует ситуацию.
В The Telegraph писали, что Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.