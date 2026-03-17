«Известия»: партии стран БРИКС готовы отправить наблюдателей на выборы в Госдуму

Речь идет о политических объединениях из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Представители четырех стран — членов БРИКС отправятся в качестве наблюдателей на выборы в ГД. Об этом «Известиям» сообщили в партии «Единая Россия».

«В нынешнем году у нас пройдет масштабная избирательная кампания. Многие наши партнеры уже выразили желание принять участие в этой кампании в качестве наблюдателей. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — заявили в партии.

Как отметили изданию в «Единой России», принять участие в наблюдении за выборами готовы партии из четырех стран — членов БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Помимо них, отправить своих представителей готовы Белоруссия, Вьетнам и Монголия.

По словам первого зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, международные общественные наблюдения являются важным инструмент легитимности. Кроме того, иностранных специалистов интересуют российские электоральные практики и опыт применения дистанционного голосования.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут осенью 2026 года. Голосование планируется на 20 сентября.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
