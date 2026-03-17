«Известия»: партии стран БРИКС готовы отправить наблюдателей на выборы в Госдуму

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Представители четырех стран — членов БРИКС отправятся в качестве наблюдателей на выборы в ГД. Об этом «Известиям» сообщили в партии «Единая Россия».
«В нынешнем году у нас пройдет масштабная избирательная кампания. Многие наши партнеры уже выразили желание принять участие в этой кампании в качестве наблюдателей. Сейчас прорабатываем этот вопрос», — заявили в партии.
Как отметили изданию в «Единой России», принять участие в наблюдении за выборами готовы партии из четырех стран — членов БРИКС: Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Помимо них, отправить своих представителей готовы Белоруссия, Вьетнам и Монголия.
По словам первого зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, международные общественные наблюдения являются важным инструмент легитимности. Кроме того, иностранных специалистов интересуют российские электоральные практики и опыт применения дистанционного голосования.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут осенью 2026 года. Голосование планируется на 20 сентября.