Эксперт Блохин объяснил заявления Франции о жестком отказе Кремля

Французские СМИ заявили о жестком отказе Москвы французским советники, которые в феврале попытались добиться участия ЕС в переговорном процессе по Украине. В комментарии для aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин объяснил, что здесь может идти речь о попытке интерпретации ситуации Парижем в свою пользу.
«Скорее всего, со стороны Франции были невыполнимые требования. Видимо, Франция хотела расширить число участников. То есть, в лице Франции был бы Евросоюз с этими требованиями к России в поддержку Украины. Поэтому сразу очевидно, что от этого формата отказались. Что касается заявления о грубом отказе, то это может быть только их интерпретация. Вполне возможно, наши просто отвергли предложение, а они стали интерпретировать как грубый отказ, раз больше диалога не произошло». — сказал эксперт.
В свою очередь, эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева заявила, что в истории с заявление о грубом отказе может иметь место неверный перевод.