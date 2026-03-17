В КНР арестовали экс-секретаря парткома Хубэя, при котором началась пандемия

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, коррупция — это «раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии». За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.