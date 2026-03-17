В КНР арестовали экс-секретаря парткома Хубэя, при котором началась пандемия

ШАНХАЙ, 17 марта. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Хубэй Цзян Чаоляна, подозреваемого во взяточничестве. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
Цзян Чаолян возглавлял хубэйский партком КПК с октября 2016 года по февраль 2020 года. При нем в городе Ухань, административном центре региона, в конце 2019 года произошла вспышка COVID-19. В 2021 году он стал заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и делам деревни Всекитайского собрания народных представителей.
Как утверждает гособвинение, Цзян Чоалян добивался выгоды для других лиц и незаконно получал от них взятки в особо крупных размерах.
Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, коррупция — это «раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии». За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.