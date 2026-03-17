Боец Шмель: датчики от FPV-дронов на Supercam улучшили разведку ВС РФ

Оператор БПЛА группировки войск «Днепр» отметил, что такое решение хорошо подходит для ведения разведки в Херсонской области.

ГЕНИЧЕСК, 17 марта. /ТАСС/. Беспилотники ВС РФ Supercam в Херсонской области оснащаются датчиками от FPV-дронов, это улучшило эффективность ведения разведки на подконтрольном ВСУ правом берегу Днепра. Об этом сообщил ТАСС оператор БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Шмель.

«Появились датчики от FPV-дронов. Мы разобрались, как с этим работать. Можно залететь на сторону врага, и уже работать, то есть делать некие настройки и самолет будет сам уходить от сбития», — сказал он.

По его словам, это существенно повысило эффективность разведки. Шмель подчеркнул, что этот беспилотник хорошо подходит для ведения разведки на правом берегу Херсонской области в том числе за счет своей дальности.

Помимо этого, оператор-техник расчета БПЛА с позывным Викинг уточнил, что также у беспилотника стала лучше связь с командным пунктом. «Улучшение модемов, радиомодемов, прошивки новые появились, то есть связь получше стала работать», — пояснил он.

«Дорабатывают самолет, постоянно что-то меняется, и он становится лучше. При появлении этих доработок повысилась безопасность, эффективность управления», — добавил Шмель.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
