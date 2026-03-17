ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Брянской области, ранены два человека

ВСУ атаковали дронами-камикадзе движущийся автомобиль в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области, в результате чего были ранены два мирных жителя.
«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль полностью уничтожен», — сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
Кроме того, сообщалось, что над юго-западными районами Ленобласти уничтожено четыре БПЛА.
