В Тегеране сообщили, что новый верховный лидер Ирана жив и готов выступить

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и может в ближайшее время выступить с обращением.

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и может в ближайшее время выступить с обращением. Об этом телеканалу NDTV заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, состояние лидера не вызывает опасений. Он отметил, что ранее уже звучало его послание, и новое обращение может быть опубликовано в ближайшее время.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи также сообщил, что верховный лидер здоров и продолжает контролировать ситуацию в стране.

На этом фоне в зарубежных СМИ появлялись сообщения о возможной угрозе его жизни. В частности, The Telegraph писала, что Хаменеи мог оказаться в зоне авиаудара, однако избежал гибели, покинув здание незадолго до него.

Параллельно с этим эксперты обращают внимание на сигналы со стороны США. В частности, турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин в беседе с РИА Новости заявил, что противоречивые заявления Вашингтона по конфликту с Ираном могут свидетельствовать о попытке снизить напряженность и выйти из противостояния, при этом минимизируя репутационные потери.

Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше