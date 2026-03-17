В Тегеране сообщили, что новый верховный лидер Ирана жив и готов выступить

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и может в ближайшее время выступить с обращением. Об этом телеканалу NDTV заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, состояние лидера не вызывает опасений. Он отметил, что ранее уже звучало его послание, и новое обращение может быть опубликовано в ближайшее время.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи также сообщил, что верховный лидер здоров и продолжает контролировать ситуацию в стране.
На этом фоне в зарубежных СМИ появлялись сообщения о возможной угрозе его жизни. В частности, The Telegraph писала, что Хаменеи мог оказаться в зоне авиаудара, однако избежал гибели, покинув здание незадолго до него.
Параллельно с этим эксперты обращают внимание на сигналы со стороны США. В частности, турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин в беседе с РИА Новости заявил, что противоречивые заявления Вашингтона по конфликту с Ираном могут свидетельствовать о попытке снизить напряженность и выйти из противостояния, при этом минимизируя репутационные потери.
