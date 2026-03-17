«Сварог»: ВСУ пытаются найти бреши в системе ПВО, защищающей Москву

По словам официального представителя научно-производственного центра, система «хорошо справляется с отражением атак украинских БПЛА, и показывает высокую эффективность».

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ВСУ массированными атаками беспилотников пытаются нащупать бреши в системе ПВО, защищающей Москву. Об этом ТАСС заявил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

«Сейчас система ПВО достаточно эффективно работает по украинским беспилотникам, которые летят в сторону Москвы. Безусловно, за последние пару лет система ПВО вокруг Москвы достаточно сильно увеличилась, как по объему, так и по качеству техники. Но основная цель противника — найти брешь в защите системы ПВО и соответственно нанести массированный удар. Фактически, противник тестирует эффективность системы ПВО Москвы и если найдет слабые места, мы увидим кратное увеличение [атак]. Я думаю, сейчас наша ПВО хорошо справляется с отражением атак украинских БПЛА, и показывает высокую эффективность», — заявил официальный представитель организации.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты сообщал, что атака украинских беспилотников на Московский регион, которую отразили силы ПВО Минобороны 14−16 марта, стала самой крупной минимум за год.

