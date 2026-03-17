«Сварог»: ВСУ пытаются найти бреши в системе ПВО, защищающей Москву

«Сейчас система ПВО достаточно эффективно работает по украинским беспилотникам, которые летят в сторону Москвы. Безусловно, за последние пару лет система ПВО вокруг Москвы достаточно сильно увеличилась, как по объему, так и по качеству техники. Но основная цель противника — найти брешь в защите системы ПВО и соответственно нанести массированный удар. Фактически, противник тестирует эффективность системы ПВО Москвы и если найдет слабые места, мы увидим кратное увеличение [атак]. Я думаю, сейчас наша ПВО хорошо справляется с отражением атак украинских БПЛА, и показывает высокую эффективность», — заявил официальный представитель организации.