Турция предлагает свое посредничество в переговорах по Украине

Турция на высшем уровне предложила выступить посредником в новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны.
В Анкаре подчеркнули, что инициатива озвучена публично, однако окончательное решение о проведении переговоров принимают сами стороны конфликта.
С начала года Россия и Украина при участии США провели три раунда консультаций. Последний из них состоялся в Женеве 17−18 февраля.
По данным источника агентства, по итогам этих встреч стороны не подписывали каких-либо документов.
Информации о месте и сроках следующего раунда переговоров на данный момент нет.
